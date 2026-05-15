Κοψιάλης: Η εξομολόγηση για τη ζωή του πριν χάσει κιλά «17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως»

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανήρτησε ένα βίντεο στο Tik Tok θέλοντας να δείξει πώς είναι τώρα το σώμα του και να αποκαλύψει το «ταξίδι» που έκανε από το 2025...

«Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ακριβώς το τι έκανα, και όχι το τι πήρα , όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας» εξήγησε.

Αναφέρθηκε όμως και στα προηγούμενα 17 χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον λέγοντας: «Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω από φαρδιές μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν φαρδύ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού , 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό».



Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνω αυτό το ταξίδι ξεκινάς εσύ το δικό σου».