Κόρινθος: ΙΧ «καρφώθηκε» σε καφενείο – Σοβαρές υλικές ζημιές, εξαφανίστηκαν οι επιβαίνοντες
Το όχημα εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος – Έρευνες της Τροχαίας για τις συνθήκες του ατυχήματος.
Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (27/7) στον Άσσο Κορινθίας, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη καφενείου που βρίσκεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ., το οποίο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε πάνω στο κατάστημα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το Korinthos tv.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθούν οι τζαμαρίες του καφενείου, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο.
Οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν από το σημείο αμέσως μετά το τροχαίο, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.