Κόρινθος: ΙΧ «καρφώθηκε» σε καφενείο – Σοβαρές υλικές ζημιές, εξαφανίστηκαν οι επιβαίνοντες

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (27/7) στον Άσσο Κορινθίας, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη καφενείου που βρίσκεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών.

KORINTHOS TV

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ., το οποίο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε πάνω στο κατάστημα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με το Korinthos tv.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθούν οι τζαμαρίες του καφενείου, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο.

KORINTHOS TV

Οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν από το σημείο αμέσως μετά το τροχαίο, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.