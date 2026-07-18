«Τρελό» φορτηγό στην Κορίνθου-Τριπόλεως, έσπασε τις μπάρες και καρφώθηκε σε αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε τρελή πορεία.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα korinthostv.gr, το φορτηγό έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, που κινείτο στο ρεύμα προς Τρίπολη και στο οποίος επέβαινε τριμελής οικογένεια.

Αμέσως μετά το ατύχημα σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

KORINTHOS TV. GR

Οι τραυματίες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται. Οι κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί και καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές.