Τροχαίο στην Χαλκιδική: 20χρονος οδηγός «καρφώθηκε» πάνω σε όχημα της Πυροσβεστικής

Μία ακόμα σύγκρουση αυτοκινήτων συνέβη, σε μια εβδομάδα που τα τροχαία ατυχήματα σημειώνουν έξαρση.

Αυτή τη φορά πρόκειται για την πρόσκρουση ενός επιβατικού ΙΧ με όχημα της Πυροσβεστικής, που σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί, στην επαρχιακή οδό Μουδανίων Παλιουρίου της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο διερχόμενο όχημα της Πυροσβεστικής.

Ο 20χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ωστόσο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Στο ατύχημα δεν υπήρξαν άλλοι τραυματίες.