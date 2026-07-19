Άργος Ορεστικού: Μεθυσμένος οδηγός μπούκαρε με το αμάξι σε στρατόπεδο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 19/7 στο Άργος Ορεστικού.

Αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρατηρήθηκε να κινείται ευθέως κατά πάνω της πύλης του 574ου Μηχανοκίνητου Τάγματος του Πεζικού, σύμφωνα με τους μάρτυρες από το στρατόπεδο. Ο 52χρονος οδηγός δεν φάνηκε στιγμή να μειώνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου ή να αλλάζει την πορεία του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου και να μπουκάρει μέσα.

Από το ατύχημα, ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα, καθώς το προσωπικό της μονάδας που βρίσκονταν στο σημείο είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε και είχαν προλάβει να απομακρυνθούν. Ως εκ τούτου από το τροχαίο σημειώθηκαν μόνο ζημιές στη μπάρα ασφαλείας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 52χρονο οδηγό που ήταν μεθυσμένος και τον οδήγησαν στην υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τις παραβάσεις που προέκυψαν, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.