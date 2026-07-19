Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ηλεία - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μάντρα

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 19 Ιουλίου, σε περιοχή της Ηλείας.



Το τροχαίο έγινε στην Λυγιά Βαρθολομιού, του Δήμου Πηνειού, όταν ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε μαντρότοιχο.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΠΥ Λεχαινών και με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλώβισαν τους τραυματίες, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilialive.gr.

Φωτ. ILIA LIVE.GR

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άντρας και μια γυναίκα οι οποίοι τραυματίστηκαν και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.