Τροχαίο στην Πειραιώς: Ανετράπη όχημα στον Κεραμεικό - Ένας τραυματίας

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην οδό Πειραιώς, στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα όχημα ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διακοπή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά

Εξαιτίας του ατυχήματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Ηρακλειδών.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν εκτροπές των οχημάτων προς εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Τα ακριβή αίτια της ανατροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.