Τροχαίο με μετανάστες στον Έβρο: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού - Αρκετοί τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στον κόμβο της Μέστης, στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής, όταν βαν που μετέφερε παράτυπους μετανάστες προσέκρουσε σε όχημα που κινούνταν μπροστά του και στη συνέχεια βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, όπου τους παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ παραμένει άγνωστος και ο αριθμός των μεταναστών που επέβαιναν στο όχημα.

Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν στο σημείο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου που παραμένει μέσα στο βαν.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του προπορευόμενου οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο.