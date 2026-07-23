Φορτηγό κατέληξε σε πίστα καρτ στον Ασπρόπυργο - Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/07/2026) στον Ασπρόπυργο, όταν ένα φορτηγό, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε πίστα καρτ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:00, στην οδό Μεγαρίδος, με το βαρύ όχημα να βγαίνει από τον δρόμο και να εισέρχεται στον χώρο της πίστας, διανύοντας απόσταση αρκετών δεκάδων μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thriassio.gr, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι την ώρα του τροχαίου η πίστα καρτ δεν βρισκόταν σε λειτουργία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επισκέπτες στον χώρο και, παρά την ένταση του περιστατικού, να μην σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Το γεγονός, ωστόσο, προκαλεί έντονο προβληματισμό για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν το τροχαίο είχε σημειωθεί σε ώρα λειτουργίας, όταν η πίστα φιλοξενεί οικογένειες και παιδιά.