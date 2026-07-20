Θεσσαλονίκη: Πέθανε 71χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε από τουριστικό λεωφορείο

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Τραγικό θάνατο βρήκε μια 71χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, από τουριστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη 1 το μεσημέρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Περδίκα.

Το λεωφορείο οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και πώς το λεωφορείο βρέθηκε να παρασέρνει τη γυναίκα, με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης να διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ