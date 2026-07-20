Χανιά: Στο «φως» νέο βίντεο από τη σύγκρουση του ΙΧ με το ασθενοφόρο - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ακόμα ένα βίντεο από το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και ανατράπηκε έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το patris.gr, φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων και η στιγμή που το ασθενοφόρο καταλήγει αναποδογυρισμένο στο δρόμο.

Όλα συνέβησαν στη διασταύρωση έξω από τη ΔΕΥΑΧ, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων, η οποία μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή της βάρδια.

Το ασθενοφόρο κινείτο στον δρόμο προς το νοσοκομείο μεταφέροντας έναν ηλικιωμένο που είχε υποστεί ανακοπή και ο οποίος δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή, εξέπνευσε.

Τα αίτια του τροχαίου εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

