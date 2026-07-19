Χανιά: Γινόταν ΚΑΡΠΑ μέσα στο ασθενοφόρο που ανετράπη - Πώς συνέβη το τροχαίο

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο που συνέβη στα Χανιά της Κρήτης, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με ασθενοφόρο που εκτελούσε επείγουσα διακομιδή και ο ασθενής που μεταφερόταν υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της σύγκρουσης, τη στιγμή της πρόσκρουσης ένας από τους διασώστες πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον 53χρονο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή.

Ειδικότερα, το τροχαίο τον τραυματισμό των δύο διασωστών και της οδηγού του Ι.Χ., ενώ ο ασθενής φαίνεται να είχε καταλήξει πριν τη σύγκρουση, με τις συνθήκες της σύγκρουσης να εξακολουθούν να διερευνώνται. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μουρνιών, όταν το ασθενοφόρο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων, η οποία μόλις είχε σχολάσει από τη βάρδιά της στο νοσοκομείο Χανίων.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή πριν από τη διακομιδή. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, ένας από τους δύο διασώστες πραγματοποιούσε αδιάκοπα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή.

Η σύγκρουση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας την ανατροπή του ασθενοφόρου. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον 53χρονο, ο οποίος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κατάσταση των τραυματιών

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη τραυματισμό στον θώρακα και παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

Η οδηγός του Ι.Χ. διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, κανείς από τους τρεις τραυματίες δεν αντιμετωπίζει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ Χανίων

Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 53χρονου που έχασε τη ζωή του, επισημαίνοντας ότι οι διασώστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον επαναφέρουν. Παράλληλα, εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, ευχόμενοι την ταχεία ανάρρωσή τους.

Οι εργαζόμενοι χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «ακόμη μία υπενθύμιση των δύσκολων συνθηκών υπό τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ», τονίζοντας ότι «κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία».

Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και, όπου είναι εφικτό, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, ώστε να ολοκληρώνεται με ασφάλεια κάθε αποστολή διάσωσης.