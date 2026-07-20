Ελλάδα Κρήτη

Τροχαίο-ΙΤΕ: Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον δρόμο - καρμανιόλα

Ζητούν πεζοδρόμιο και μέτρα ασφαλείας.

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Με παρέμβαση στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την επικινδυνότητα του δρόμου έξω από το ΙΤΕ, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο κατά το οποίο τραυματίστηκε βαρύτατα 20χρονη φοιτήτρια. Βασικό αίτημα να ληφθούν άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας σε ένα σημείο που εδώ και χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο παραπόνων και καταγγελιών.

Διαβάστε για την παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον δρόμο - καρμανιόλα στο Ηράκλειο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader