Τροχαίο-ΙΤΕ: Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον δρόμο - καρμανιόλα

Με παρέμβαση στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την επικινδυνότητα του δρόμου έξω από το ΙΤΕ, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο κατά το οποίο τραυματίστηκε βαρύτατα 20χρονη φοιτήτρια. Βασικό αίτημα να ληφθούν άμεσα μέτρα οδικής ασφάλειας σε ένα σημείο που εδώ και χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο παραπόνων και καταγγελιών.

Διαβάστε για την παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον δρόμο - καρμανιόλα στο Ηράκλειο.