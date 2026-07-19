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Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα στη Φωκίδα

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα εξετράπη της πορείας του στην περιοχή Κονιάκι του δήμου Δωρίδας.

Φωτ.: Nafpaktianews.gr
Φωτ.: Nafpaktianews.gr
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδος, στη Φωκίδα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αποτέλεσμα ήταν ένας 35χρονος και μία 55χρονη να αφήνουν την τελευταία τους πνοή και ένας 60χρονος να τραυματίζεται σοβαρά, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της ΕΛΑΣ, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

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