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Ίλιον: Φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Διακοπή κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ στην οδό Δεσποτάτου Μυστρά στο Ίλιον, μετά από πρόσκρουση φορτηγού σε κολώνα.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην περιοχή του Ιλίου, μετά από τροχαίο περιστατικό με φορτηγό που προσέκρουσε σε κολώνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, έχει πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δεσποτάτου Μυστρά, από το ύψος της οδού Βασιλείου Μακεδόνος.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών, καθώς παραμένουν σε ισχύ οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

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