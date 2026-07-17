Πότε κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

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Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 3 του Μετρό τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 20 Ιουλίου, καθώς η ΣΤΑΣΥ συνεχίζει τις εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ευαγγελισμός-Κατεχάκη».

Στο πλαίσιο των τεχνικών παρεμβάσεων, από Κυριακή έως και Πέμπτη, πέντε σταθμοί θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Οι σταθμοί που επηρεάζονται είναι:

Ευαγγελισμός

Μέγαρο Μουσικής

Αμπελόκηποι

Πανόρμου

Κατεχάκη

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών θα πραγματοποιείται στα εξής τμήματα:

Δημοτικό Θέατρο - Σύνταγμα Εθνική Άμυνα - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο

Τι αλλάζει στα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται μόνο από τον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Ειδικότερα:

οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από την Εθνική Άμυνα

οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στην Εθνική Άμυνα

Έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ22

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα - Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί όλους τους σταθμούς που παραμένουν κλειστοί λόγω των εργασιών, πραγματοποιώντας στάσεις στους:

Σύνταγμα

Ευαγγελισμό

Μέγαρο Μουσικής

Αμπελόκηπους

Πανόρμου

Κατεχάκη

Εθνική Άμυνα

Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις της Χ22 από το Σύνταγμα (00:12 και 00:25) θα τερματίζουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον ανταπόκριση με συρμό στην Εθνική Άμυνα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου υποδομής.

«Κατανοούμε την αναστάτωση που προκαλούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.