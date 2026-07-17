Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Η στιγμή της πρόσκρουσης του τρόλεϊ στο λεωφορείο

Η στιγμή της πρόσκρουσης του τρόλεϊ στο πίσω μέρος του αστικού λεωφορείου, που συνέβη την Παρασκευή (17/7) το μεσημέρι στην οδό Πανεπιστημίου, καταγράφηκε σε εικόνα μέσα από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, ενώ το λεωφορείο μειώνει ταχύτητα για να σταματήσει και να κατέβουν και να ανέβουν επιβάτες, το τρόλεϊ πέφτει πίσω από το άλλο βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες του λεωφορείου να χάνουν την ισορροπία τους και πολλοί να πέσουν στο πάτωμα.

Ευτυχώς, το ατύχημα έγινε κοντά σε στάση και τα δύο οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε καίρια αντίδραση καθώς άνοιξε αμέσως τις πόρτες για να μπορέσουν να βγουν όλοι στο πεζοδρόμιο. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις επιβάτες.



Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ο οργανισμός των αστικών συγκοινωνιών και η Τροχαία διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.