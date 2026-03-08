Κωστής Χατζηδάκης: Για την κρίση χρειάζεται σοβαρότητα και όχι πανικός

Με την εκτίμησή του για το πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία από την κρίση στον Κόλπο ξεκινά η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο liberal.gr και σημειώνει: «Δημιουργεί ασφαλώς ανησυχία, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Χρειάζεται σοβαρότητα, γνώση και μια στάση μακριά από δογματισμούς. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε, τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας όσο και στο επίπεδο των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων. Είναι, βεβαίως, ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Ήδη από την κατάρτιση του προϋπολογισμού», προσθέτει, «έχουν εξεταστεί σενάρια ακόμη και για διεθνείς τιμές πετρελαίου έως τα 100 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά».

Όπως αναφέρει, «μόλις το 25% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Ενώ η χώρα μας δεν προμηθεύεται καθόλου φυσικό αέριο από αυτήν την περιοχή, παρότι φυσικά υπάρχουν οι χρηματιστηριακές επιπτώσεις. Επιπλέον, όσον αφορά τα καύσιμα στην αντλία, το μεγαλύτερο τμήμα της τιμής τους σχετίζεται με τους φόρους και όχι με τις διεθνείς τιμές, άρα η επιβάρυνση θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη».

Ταυτόχρονα, τονίζει πως «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας ούτε με την τροφοδοσία της αγοράς. Επιπλέον, έχουν ήδη σταλεί τα απαραίτητα μηνύματα στα διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας. Την ίδια στιγμή, η αρχή προστασίας του καταναλωτή έχει ήδη ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους. Ενώ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων στην αγορά. Δεν υποσχόμαστε μαγικές λύσεις, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Θα στηρίξουμε την κοινωνία αν παραστεί ανάγκη

Στο ερώτημα δε, εάν μπαίνει στο τραπέζι το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης για τους πολίτες, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει: «Είναι ακόμη πολύ νωρίς για τέτοια συζήτηση. Αν τελικά προκύψει η ανάγκη για λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των πολιτών, η κυβέρνηση θα κάνει το καθήκον της, στο πλαίσιο βεβαίως των αντοχών της οικονομίας. Όπως ακριβώς το έπραξε και στο παρελθόν όποτε χρειάστηκε. Οφείλω, όμως, να υπογραμμίσω ότι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτές τις εξωγενείς κρίσεις, διότι έχουμε πετύχει τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και διότι ασκούμε μια νοικοκυρεμένη πολιτική».

Στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για την αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, απαντά ότι «αυτοί που μας κατηγορούν σήμερα για τη στήριξη στην Κύπρο είναι οι ίδιοι που μέχρι πριν λίγο καιρό κατηγορούσαν την κυβέρνηση για μια ήπια εξωτερική πολιτική και για μια όχι τόσο ενεργή υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Με τους Κύπριους ανήκουμε στο ίδιο έθνος. Και γι' αυτό κάναμε αυτό που οφείλαμε απέναντι τους».

«Ασκούμε μια πραγματικά πατριωτική πολιτική, χωρίς φωνές και αντάρα»

«Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στις πολεμικές ενέργειες που πραγματοποιούνται. Στηρίζει τους συμμάχους της και ιδίως τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σειρά από ισχυρές συμμαχίες με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, το Ισραήλ, καθώς και αρκετές αραβικές χώρες. Ενώ παράλληλα σημαντικά έχουν ενισχυθεί και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Ασκούμε μια πραγματικά πατριωτική πολιτική, χωρίς φωνές και αντάρα», συμπληρώνει.

Αλλάζοντας θέμα, με αφορμή το νομοσχέδιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρει πως είναι «ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μάχη με το βαθύ κράτος. Δεν είναι φυσικά ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία μας πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δική μας κυβέρνηση προώθησε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, έλυσε οριστικά το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, έκανε σημαντικά βήματα στην προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, υλοποίησε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε πράξη μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, όπως η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες, η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο».

Όσον αφορά τη διυπουργική πρωτοβουλία που ο κ. Χατζηδάκης προωθεί με παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ξεχωρίζει ορισμένα βασικά στοιχεία: «Την αντικατάσταση των δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο με υπεύθυνη δήλωση. Την αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από διεκδικήσεις ακινήτων των πολιτών, με οθωμανικά φιρμάνια. Την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησής τους και τα ωράρια των υπηρεσιών. Καθώς και τη δυνατότητα που προβλέπουμε για επέκταση του πετυχημένου μοντέλου του ΕΦΚΑ, με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες, και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα οι αγροτικές επιδοτήσεις».

Να γίνουν οι συμβολαιογράφοι one-stop shop για τα ακίνητα

Επίσης, παραθέτει τις διατάξεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων: «Πρώτον, οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι ήδη πραγματοποιούν μια σειρά από ενέργειες σε σχέση με τα συμβόλαια, θα αποκτήσουν πρόσθετα εργαλεία, ώστε να καταστούν one-stop shop.

Ο στόχος είναι οι συμβαλλόμενοι να πηγαίνουν μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου. Επιπλέον, καταργούμε την υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής.

Επίσης, προβλέπουμε τη δυνατότητα για την πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση ενός κληρονομιαίου ακινήτου, κάτι πολύ χρήσιμο για συμπολίτες μας που δεν έχουν την αναγκαία ρευστότητα, αλλά θέλουν να εκποιήσουν τα ακίνητά τους. Τέλος, δίνουμε τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων. Με αυτό τον τρόπο και η ΑΑΔΕ θα λαμβάνει μέρος της οφειλής που υπάρχει και οι πολίτες θα μπορούν να μεταβιβάζουν τα ακίνητά τους».