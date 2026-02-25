Χατζηδάκης: «Στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ»

Οι συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον έχουν μεγάλη οικονομική και γεωπολιτική σημασία για την Ελλάδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Action24.

«Γεωπολιτικά, η Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε., που είναι απλοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Εμείς μετατρεπόμαστε σε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο, ενισχύοντας τη στρατηγική μας θέση. Αυτό συνδυάζεται με τις έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης και της Exxon στο Ιόνιο, που ενισχύουν την ενεργειακή μας ανεξαρτησία», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Παράλληλα, δύο Έλληνες υπουργοί βρίσκονται στην Ουάσιγκτον, γεγονός που υπογραμμίζει το κύρος και την αναβαθμισμένη θέση της χώρας στο διεθνές στερέωμα.

Οικονομικές πρωτοβουλίες και στήριξη εισοδημάτων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ενίσχυση των εισοδημάτων. «Λαμβάνουμε μέτρα για ενίσχυση των επενδύσεων μέσω απλούστευσης διαδικασιών, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης μεγάλων έργων υποδομής. Στοχεύουμε σε νέες μειώσεις φόρων και θετικές πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ», τόνισε.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η δέσμευση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας θα τηρηθεί, ενώ ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση το 2025 διαμορφώθηκε ήδη στα 1.530 ευρώ.

Βία και πολιτική αντιπαράθεση

Σχετικά με τα πρόσφατα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Η βία πρέπει να καταδικάζεται πάντα, ανεξαρτήτως ποιος επιτίθεται. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να εφαρμόζουν ισότιμα τα άρθρα του Συντάγματος για τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μία κρίσιμη στιγμή της δεύτερης τετραετίας, αλλά παρατηρείται μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα και υψηλή καταλληλότητα για τον Πρωθυπουργό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.