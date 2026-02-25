Συνεργασία METLEN - Shell για Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα

Η METLEN και η Shell υπέγραψαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 Μνημόνιο Κατανόησης (MoU), θέτοντας τα θεμέλια μιας συνεργασίας για την προμήθεια και εμπορία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Σύμφωνα με το MoU, οι δύο εταιρείες θα προμηθεύουν και θα εμπορεύονται ετησίως ποσότητες μεταξύ 0,5 και 1,0 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG για την περίοδο 2027–2031. Η παράδοση θα γίνεται στις ελληνικές εγκαταστάσεις υποδοχής και αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Επιπλέον, προβλέπεται η αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) για πρόσβαση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Shell, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας LNG παγκοσμίως, και η METLEN, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στον Δείκτη FTSE 100.