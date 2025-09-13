Τα κουρκουμπίνια είναι ένα παραδοσιακό γλυκό με ρίζες στη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία, που ταξίδεψε με τους πρόσφυγες και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πρόκειται για μικρά τηγανητά ζυμαράκια, παρόμοια με τους λουκουμάδες, τα οποία βουτούνται σε αρωματικό σιρόπι με λεμόνι και κανέλα. Η ονομασία τους πιθανότατα προέρχεται από την παραφθορά της λέξης «κουρκούτι», καθώς η ζύμη τους μοιάζει με αυτήν. Παραδοσιακά σερβίρονταν σε γιορτές και πανηγύρια, συμβολίζοντας τη χαρά και τη φιλοξενία. Σήμερα, τα κουρκουμπίνια παραμένουν αγαπημένο γλυκό, που ενώνει μνήμες Ανατολής και ελληνικής παράδοσης με απλότητα και νοστιμιά.

Υλικά για το ζυμάρι

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι ξηρή μαγιά (ή 25 γρ. νωπή)

1 κ.σ. ζάχαρη

1/2 κ.γλ. αλάτι

1/2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ

300 ml χλιαρό νερό

2 κ.σ. ελαιόλαδο ή σπορέλαιο

Υλικά για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη

250 ml νερό

1 φλούδα λεμονιού ή πορτοκαλιού

1 ξυλάκι κανέλας

Για το τηγάνισμα

Άφθονο σπορέλαιο

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη

Διαλύουμε τη μαγιά με το χλιαρό νερό και τη ζάχαρη. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν. Προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς και το λάδι. Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε ζύμη μαλακή, ελαστική και όχι πολύ σφιχτή. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 1 ώρα να φουσκώσει.

Φτιάχνουμε το σιρόπι

Σε κατσαρολάκι βράζουμε το νερό, τη ζάχαρη, τη φλούδα και την κανέλα για 6-7 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρά. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Τηγάνισμα

Ζυμώνουμε ελαφρά τη ζύμη και την κόβουμε σε μικρά μπαλάκια (σαν καρύδι). Ζεσταίνουμε καλά το λάδι και τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα ρίχνουμε αμέσως στο κρύο σιρόπι.

Σερβίρισμα