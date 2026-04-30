Κρεγκ Βέντερ: Πέθανε ο «πειρατής» της γενετικής που αποκωδικοποίησε το DNA

Δεν ήταν απλώς ένας επιστήμονας. Ο Κρεγκ Βέντερ (Craig Venter) ήταν ο άνθρωπος που τόλμησε να «σπάσει» τον κώδικα της ίδιας της ζωής - και να τον ξαναγράψει. Ο σπουδαίος επιστήμονας πέθανε σε ηλικία 79 ετών στο Σαν Ντιέγκο, έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονταν με καρκίνο, όπως ανακοίνωσε το «J. Craig Venter Institute». Μέχρι το τέλος, παρέμεινε μια ανήσυχη προσωπικότητα, με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο επιστημονικό στοίχημα.

Με αφορμή τον θάνατό του στα 79, η ιστορία του επιστρέφει στο προσκήνιο σαν ένα συναρπαστικό θρίλερ επιστήμης: μια κούρσα με παγκόσμιο διακύβευμα, συγκρούσεις με το κατεστημένο και μια αδιαπραγμάτευτη φιλοδοξία να αποδείξει ότι το DNA δεν είναι μόνο κάτι που διαβάζεται, αλλά και κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί.



Από το Βιετνάμ στα εργαστήρια της επανάστασης



Πριν γίνει ένας από τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες της εποχής του, ο Βέντερ υπηρέτησε ως νοσοκόμος στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ήταν μια εμπειρία που λέγεται ότι τον σημάδεψε βαθιά και τον ώθησε να στραφεί στην επιστήμη, όπως σημειώνει το NBC.



Ακολούθησαν σπουδές στη βιοχημεία και διδακτορικό στη φυσιολογία και φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο. Από εκεί και πέρα, η πορεία του δεν ήταν απλώς ακαδημαϊκή. Ήταν συγκρουσιακή, τολμηρή, σχεδόν «πειρατική» - όπως τον περιγράφουν πολλοί.



Η κούρσα για το ανθρώπινο γονιδίωμα



Το όνομα του Βέντερ συνδέθηκε όσο λίγων με τη μεγάλη επιστημονική κούρσα της δεκαετίας του ’90: την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Από τη μία πλευρά βρισκόταν το δημόσια χρηματοδοτούμενο Human Genome Project. Από την άλλη, η ιδιωτική πρωτοβουλία που ο ίδιος ίδρυσε, η Celera Genomics.



Η αντιπαράθεση δεν ήταν μόνο επιστημονική - ήταν και πολιτική, οικονομική, ακόμα και προσωπική. Όμως το αποτέλεσμα ήταν ιστορικό: το 2000, και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την πρώτη χαρτογράφηση του ανθρώπινου DNA, σε μια «ισοπαλία» που, όπως λένε πολλοί, επιτάχυνε την επιστήμη κατά χρόνια.



Από την ανάγνωση… στη δημιουργία ζωής



Ο Βέντερ δεν έμεινε στην αποκωδικοποίηση. Πήγε ένα βήμα παραπέρα: προσπάθησε να δείξει ότι το DNA δεν είναι μόνο κάτι που διαβάζουμε - αλλά και κάτι που μπορούμε να σχεδιάσουμε.

Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της συνθετικής βιολογίας, ενός πεδίου που επιχειρεί να «χτίσει» γονιδιώματα από την αρχή. Η δουλειά του άνοιξε δρόμους που σήμερα αγγίζουν από την ιατρική μέχρι την ενεργειακή και περιβαλλοντική τεχνολογία.



Ένας επιστήμονας που δίχαζε



Ο Βέντερ δεν ήταν ποτέ μια «ήσυχη» επιστημονική παρουσία. Για κάποιους ήταν ιδιοφυΐα. Για άλλους, αμφιλεγόμενος.



Ο νευροεπιστήμονας Τζον Χάρντι τον χαρακτήρισε «δύναμη της φύσης», σημειώνοντας ότι ο ανταγωνισμός που πυροδότησε βοήθησε καθοριστικά την επιστήμη. Από την άλλη, πολλοί τον έβλεπαν ως έναν άνθρωπο που δεν δίσταζε να συγκρουστεί με το κατεστημένο.



Ίσως, τελικά, αυτή η ένταση να ήταν και το καύσιμο της πορείας του.



Η κληρονομιά ενός ανήσυχου μυαλού



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τιμήθηκε με κορυφαία βραβεία, μεταξύ των οποίων το National Medal of Science (2008) και διεθνείς διακρίσεις που επιβεβαίωσαν το αποτύπωμά του.



Πέρα όμως από τις τιμές, αυτό που μένει είναι κάτι βαθύτερο: η αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Το ανθρώπινο γονιδίωμα δεν είναι πια ένα άγνωστο σύμπαν. Είναι ένας χάρτης - και ο Βέντερ βοήθησε να τον σχεδιάσουμε.