«Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε», «Βρε δε μας παρατάς, δημαγωγέ»-Στα άκρα Καιρίδης και Τζανακόπουλος

Τα επεισόδια στην Κρήτη και οι κινητοποιήσεις των αγροτών «ηλεκτρίζουν» την πολιτική ατμόσφαιρα.

Δημήτρης Καιρίδης και Δημήτρης Τζανακόπουλος αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες - και επί προσωπικού - στην Ολομέλεια.



Όλα άρχισαν όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς άσκησε σκληρή κριτική για τους χειρισμούς των μπλόκων, με τον Δημήτρη Καιρίδη να διερωτάται εάν οι «ακρότητες» που ακούστηκαν είναι μέρος του rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ μάλιστα σχολίασε πως αμφιβάλλει εάν «είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου», προκαλώντας τη νέα αντίδραση του Δημήτρη Τζανακόπουλου. «Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε», υπήρξε το «καρφί» του Δημήτρη Τζανακόπουλου και τότε ο Δημήτρης Καιρίδης αντέτεινε: «Δεν μας παρατάς! Δημαγωγέ!».

Ακολουθούν οι εκρηκτικοί διάλογοι:



Δημήτρης Τζανακόπουλος : Πώς θα κάνουν γιορτές οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κύριε Καιρίδη; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Μήπως κύριε Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα τζόκερ;



Δημήτρης Καιρίδης : Δεν ξέρω εαν οι ακρότητες που εκτοξεύσατε είναι κι αυτές μέρος του rebranding του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο. Δεν ξέρω εαν ήταν ο κύριος Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της παρουσίασης της «Ιθάκης», ήταν εκεί ο αρχηγός σας ο κύριος Χαρίτσης…



Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το μόνο που ξέρεις είναι να τρολάρεις και να κάνεις επιθέσεις!



Δημήτρης Καιρίδης: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε. Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη.



Δημήτρης Τζανακόπουλος: Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε…



Δημήτρης Καιρίδης : Βρε δεν μας…..



Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το, πείτε το!



Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς… Δημαγωγέ!

