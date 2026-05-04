Κρήτη: Stories και «μαγκιά» με κόκα και όπλα

Ξημερώματα Πρωτομαγιάς, δύο αδέρφια 23 και 18 ετών, μαζί με τον ανήλικο φίλο τους, φόρεσαν κουκούλες, πήραν πιστόλια κρότου και μαχαίρι και επιτέθηκαν σε 57χρονο Αλβανό «πορτιέρη» γνωστού μπαρ στο Ηράκλειο, επειδή νωρίτερα τους είχαν αρνηθεί την είσοδο. Το βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Cretalive.gr καταγράφει καρέ-καρέ μέρος του σκηνικού: τρεις νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα, να προτάσσουν τα όπλα με προκλητική άνεση, σαν να αναπαράγουν εικόνες «gang» κουλτούρας, σαν να παίζουν ένα ρόλο.