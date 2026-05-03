Ηράκλειο: 21χρονος πυροβόλησε πέντε φορές πρώην φίλο του - Τον πέτυχε στο πόδι

Πέντε φορές φέρεται να πυροβόλησε προς το μέρος του πρώην φίλου του ένας 21χρονος στο νεκροταφείο του Σκινιά, στον δήμο Μινώα στο Ηράκλειο Κρήτης την Κυριακή 3 Μαΐου, με μία από τις σφαίρες να βρίσκει το θύμα στον αστράγαλο.



Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την αστυνομία που προσπαθεί να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη και γιατί στο περιστατικό των πυροβολισμών στο χωριό αυτό του Ηρακλείου με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή. Είναι χαρακτηριστικό, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα cretalive.gr, οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο 8 κάλυκες.



Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν φίλοι. Οι σχέσεις τους, όμως, διαταράχθηκαν και το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στο νεκροταφείο του Σκινιά, ο 24χρονος έβοσκε τα πρόβατά του.



Κάποια στιγμή, αναφέρεται, άκουσε τον 21χρονο να ρίχνει μπαλοθιές. Όταν βρεθήκανε από κοντά, τον επέπληξε, λέγοντάς του ότι τρομάζει τα ζώα του.



Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, ο 21χρονος αποχώρησε, όμως πέντε λεπτά αργότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες επέστρεψε και πάλι στο σημείο. «Έλα κοντά να σου πω», είπε κατ’ επανάληψη τον 24χρονο, ο οποίος πιθανότατα υποψιάστηκε τις άγριες διαθέσεις του πρώην φίλου και το έβαλε στα πόδια.



Όπως καταγγέλλεται ότι ο 21χρονος άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του μέχρι που μία από τις σφαίρες τον βρήκε στον αστράγαλο.