«Ρίξ’ του, ρίξ’ του»: Συναγερμός από αναφορές για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου

Συναγερμός σήμανε περί τις 18:25 το απόγευμα της Τρίτης (29/4) στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, μετά από τηλεφωνική κλήση για πυροβολισμούς πολύ κοντά στις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και σύμφωνα με επιτόπιες μαρτυρίες ένα άτομο φέρεται να διαπληκτίστηκε με κάποιο άλλο κρατώντας πιστόλι. Οι ίδιες πηγές θέλουν τρίτα συγκεντρωμένα στο σημείο άτομα να φωνάζουν «ρίξτου, ρίξτου» και να ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει βρεθεί τραυματισμένο άτομο, ούτε κάλυκας από όπλο.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη που συνεχίζει την έρευνα για το τι έχει συμβεί και ποιοι εμπλέκονται στο περιστατικό.