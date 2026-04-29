Θεσσαλονίκη: Στο τμήμα ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα στον δρόμο από το μπαλκόνι

Στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου οδηγήθηκε ο 20χρονος φοιτητής που προκάλεσε αναστάτωση το μεσημέρι της Τετάρτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη, όταν άρχισε να πετά αντικείμενα από το μπαλκόνι διαμερίσματος επί της οδού Κασσάνδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο typothes, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:45. Ο νεαρός εμφανίστηκε ημίγυμνος στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του, φανερά σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, φωνάζοντας και ζητώντας επίμονα να δει ψυχολόγο.

Λίγο αργότερα, μπήκε ξανά στο εσωτερικό του σπιτιού και άρχισε να εκτοξεύει αντικείμενα προς τον δρόμο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, απομάκρυναν σταθμευμένα οχήματα και διέκοψαν την κυκλοφορία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού περαστικών.



Παράλληλα, στο σημείο μετέβη διαπραγματευτής της Αστυνομίας, ενώ λίγο μετά τις 18:00 οι αστυνομικοί εισήλθαν στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου και απομάκρυναν τον 20χρονο, βάζοντας τέλος στο περιστατικό.



Στη συνέχεια, ο νεαρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ η κυκλοφορία στην οδό Κασσάνδρου αποκαταστάθηκε.



Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος δεν απείλησε σε κανένα σημείο να πέσει στο κενό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ