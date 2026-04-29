Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο

Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 5χρονο παιδί έμεινε μόνο του σε διαμέρισμα 6ου ορόφου και για περίπου μία ώρα προχωρούσε σε επικίνδυνες ενέργειες στο μπαλκόνι, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου, στα ανατολικά της πόλης.

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει αντικείμενα στον δρόμο, αδειάζοντας ουσιαστικά ό,τι μπορούσε να σηκώσει από το εσωτερικό του σπιτιού αλλά και τον εξωτερικό χώρο. Ανάμεσα στα αντικείμενα που εκσφενδόνισε συγκαταλέγεται ακόμη και ηλεκτρική σκούπα, ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και λάστιχο νερού, καταβρέχοντας διερχόμενους περαστικούς.

Ευτυχώς, παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία στο σημείο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα μέσω της ταράτσας και να μπουν στο μπαλκόνι του 6ου ορόφου, οδηγώντας το παιδί με ασφάλεια εκτός κινδύνου.

Τι υποστήριξε η μητέρα

Η μητέρα του παιδιού, η οποία οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι απουσίαζε από το σπίτι λόγω έκτακτου ιατρικού περιστατικού, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thestival.gr. Εξήγησε, μάλιστα, ότι είχε φροντίσει να ειδοποιήσει γυναίκα για τη φύλαξη του παιδιού, η οποία όμως δεν προσήλθε.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του στο διαμέρισμα.