Συνελήφθη η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι 6ου ορόφου

Συνελήφθη τελικά η μητέρα του 5χρονου που προκάλεσε το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και αναστάτωση σε περιοίκους, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος που βρισκόταν μόνος του στο διαμέρισμα 6ου ορόφου βγήκε στο μπαλκόνι, απ' όπου για σχεδόν μία ώρα εκτόξευε διάφορα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, όπως πέτρες, ηλεκτρική σκούπα, κουβά με σφουγγαρίστρα, τράπουλα, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαμέρισμα από διπλανή οικία, καθώς η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη. Προσεγγίζοντας το παιδί κατάφεραν να σταματήσουν τη «δράση» του, από την οποία ευτυχώς δεν προέκυψε τραυματισμός. Όταν επέστρεψε η μητέρα του στο σπίτι προσήχθη στο τμήμα και τελικά συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, υποστήριξε ότι θα πήγαινε σε γιατρό και ειδοποίησε νταντά για τον μικρό, η οποία δεν ήρθε.

Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατά της μητέρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.