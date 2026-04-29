Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: 20χρονος πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι και ζητάει ψυχολόγο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Απριλίου όταν 20χρονος φοιτητής στη Θεσσαλονίκη βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας και άρχισε να εκτοξεύει αντικείμενα προς τους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο typothes, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13:45. Ο νεαρός άνδρας βγήκε ημίγυμνος στο μπαλκόνι επί της οδού Κασσάνδρου και φανερά αναστατωμένος άρχισε να φωνάζει και να ζητάει επίμονα ψυχολόγο.

Στη συνέχεια, μπήκε μέσα στο διαμέρισμα απ' όπου άρχισε να πετάει διάφορα αντικείμενα στο δρόμο. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που έχουν αποκλείσει το σημείο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού περαστικών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με παρά τις αρχικές πληροφορίες, ο νεαρός δεν απείλησε να πέσει στο κενό.

