Θεσσαλονίκη: Στο ψυχιατρείο ο 20χρονος που σε κατάσταση αμόκ εκτόξευε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Στο ψυχιατρείο κατέληξε ο 20χρονος φοιτητής που το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και άρχισε να εκτοξεύει αντικείμενα στον δρόμο.

Ο νεαρός φοιτητής, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, ζητούσε να δει ψυχολόγο. Αμέσως στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση αφού όπως έγινε γνωστό, ο 20χρονος άρχισε να πετάει γάλα. Λίγο αργότερα, μπήκε ξανά στο εσωτερικό του σπιτιού και άρχισε να εκτοξεύει τραπέζια και άλλα αντικείμενα προς τον δρόμο, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, απομάκρυναν σταθμευμένα οχήματα και διέκοψαν την κυκλοφορία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού περαστικών.

Eurokinissi

Επί τόπου μετέβησαν ένας διαπραγματευτής και ομάδα ΟΠΚΕ που μπήκε μέσα στο διαμέρισμα, ακινητοποίησε τον φοιτητή και τον μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα.

Με εντολή εισαγγελέα ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο ψυχιατρείο όπου και παραμένει.