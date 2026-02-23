ΚΤΕΛ: Ενίσχυση δρομολογίων για την ομαλή επιστροφή των καρναβαλιστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, με την εικόνα στο οδικό δίκτυο και τους σταθμούς των λεωφορείων να παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Ενώ στις Εθνικές Οδούς και τις εισόδους της Αθήνας η ροή των οχημάτων παραμένει μέχρι στιγμής ομαλή, στους σταθμούς των ΚΤΕΛ καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα.

​​Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα περισσότερα από 150 δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος νέων εκδρομέων που συμμετείχαν στις κορυφαίες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ταξίδεψαν με τις αποκριάτικες στολές

Το σκηνικό στις αποβάθρες είναι μοναδικό, καθώς πολλοί από τους επιβάτες δεν δίστασαν να ταξιδέψουν φορώντας ακόμα τις αποκριάτικες στολές τους, μεταφέροντας το χρώμα και το κέφι της Πάτρας απευθείας στον σταθμό του Κηφισού.

Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.