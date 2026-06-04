Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

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Προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, εξαιτίας του «6ου Αγώνα RUN BIKE CARE 2026».

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα ποδηλασίας 10 χλμ. και αγώνα δρόμου 5 χλμ., με διαδρομή που ξεκινά και ολοκληρώνεται στην Πλατεία Συντάγματος.

Οι αθλητικές διαδρομές θα κινηθούν μέσω κεντρικών οδικών αξόνων της πρωτεύουσας, συγκεκριμένα:

Πλατεία Συντάγματος – Φιλελλήνων – Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας – Λεωφόρος Βασ. Όλγας – Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Σίνα – Πανεπιστημίου – και επιστροφή στο Σύνταγμα.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τις 08:00 έως τις 12:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων:

Σταδίου

Φιλελλήνων

Πλατεία Συντάγματος

Λεωφόρος Βασ. Όλγας

Λεωφόρος Συγγρού (Αθ. Διάκου – Βασ. Αμαλίας)

Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου)

Ακαδημίας

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου

Ηρώδου Αττικού

Οδοί Μελεάγρου, Αραβαντινού και Κλεάνθους

Οι διακοπές θα ισχύουν σε όλο το μήκος των παραπάνω δρόμων, καθώς και στις καθέτους τους μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων θα απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων από τη διαδρομή των αγώνων, με εξαίρεση συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις συγκεκριμένες οδούς και πλατείες, ώστε να αποφευχθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και καθυστερήσεις.