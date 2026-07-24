Κύπρος: Ποινικές διώξεις στον Δρουσιώτη και τη «Σάντη» - Μυλωνάκης: Η αλήθεια βρίσκει τον δρόμο της

Στην άσκηση ποινικών διώξεων προχώρησε ο γενικός εισαγγελέας της Κύπρου σήμερα Παρασκευή (24/7) σε βάρος δύο ατόμων για την υπόθεση «Σάντη», μετά την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού που διαβίβασε η Αστυνομία στις 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι διώξεις αφορούν τον Μακάριο Δρουσιώτη και την επονομαζόμενη «Σάντη».

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται συνολικά 101 κατηγορίες, που σχετίζονται με τα αδικήματα της πλαστογραφίας εγγράφων, της κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και της παρενόχλησης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα ενέπλεκαν και το όνομα του Γιώργου Μυλωνάκη στη συγκεκριμένη υπόθεση, με τον ίδιο να προχωρά σε μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο.

Μυλωνάκης: Η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της

Με αφορμή την άσκηση ποινικών διώξεων στα δύο αυτά πρόσωπα, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναδημοσίευσε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια σχετική με το ζήτημα:

«Για εβδομάδες, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης. Κατηγορήθηκε, διασύρθηκε και δικάστηκε από ορισμένους στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Εκείνοι που παρουσίαζαν ως αδιαμφισβήτητες «αποδείξεις» όσα κυκλοφορούσαν, σήμερα οφείλουν τουλάχιστον να σιωπήσουν και να αναλογιστούν την ευθύνη τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικές. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκεί όπου αποδίδεται δικαιοσύνη: στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα λαϊκά δικαστήρια των κοινωνικών δικτύων.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν απάντησε με κραυγές, ούτε επένδυσε στην ένταση. Εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Η υπόθεση αυτή ας αποτελέσει ένα μάθημα για όλους. Για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Για όσους αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς χωρίς την παραμικρή επιβεβαίωση. Και για όσους πίστεψαν ότι η συκοφαντία μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια.

Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με hashtags, τηλεοπτικούς τίτλους ή πολιτικές σκοπιμότητες. Λειτουργεί με στοιχεία, αποδείξεις και νόμους.

Και στο τέλος, όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της».

Πώς ενεπλάκη ο Γιώργος Μυλωνάκης

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της υπόθεσης Videogate, ο Μακάριος Δρουσιώτης είχε επιχειρήσει να συνδέσει με την υπόθεση και τον Γιώργο Μυλωνάκη. Ο τελευταίος είχε προσφύγει από την πρώτη στιγμή στην ελληνική Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του ήταν ψευδείς και συκοφαντικοί.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί, όπως ανέφερε, «ποια σκοτεινά κέντρα κατασκεύασαν και εκτέλεσαν αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου, τι παιχνίδια παίζονται και ποιους εξυπηρετούν».

Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι «οι όποιες αναφορές στο πρόσωπό μου στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό, το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης».

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε προχωρήσει σε ανάρτηση για το σχετικό ζήτημα στις 14 Απριλίου, ενώ την επόμενη ημέρα, υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος μέσα στο μέγαρο Μαξίμου κατά τον πρωινό καφέ. Πρόσφατα, επανήλθε υγιής μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Από την πρώτη στιγμή που, άγνωστοι σε εμένα, προσπάθησαν να με εμπλέξουν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκα αμέσως στην Ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με… — George Mylonakis (@georgemilon) April 14, 2026

«Αντιπερισπασμό» χαρακτηρίζει την ποινική δίωξη ο Δρουσιώτης

Από την πλευρά του, ο Μακάριος Δρουσιώτης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, υποστήριξε ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του για την υπόθεση «Σάντη» αποτελεί αντιπερισπασμό σε σχέση με την υπόθεση Videogate.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Γιώργος Μυλωνάκης αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται:

«Για εβδομάδες, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης. Κατηγορήθηκε, διασύρθηκε και δικάστηκε από ορισμένους στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Εκείνοι που παρουσίαζαν ως αδιαμφισβήτητες «αποδείξεις» όσα κυκλοφορούσαν, σήμερα οφείλουν τουλάχιστον να σιωπήσουν και να αναλογιστούν την ευθύνη τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικές. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκεί όπου αποδίδεται δικαιοσύνη: στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα λαϊκά δικαστήρια των κοινωνικών δικτύων.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν απάντησε με κραυγές, ούτε επένδυσε στην ένταση. Εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Η υπόθεση αυτή ας αποτελέσει ένα μάθημα για όλους. Για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Για όσους αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς χωρίς την παραμικρή επιβεβαίωση. Και για όσους πίστεψαν ότι η συκοφαντία μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια.

Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με hashtags, τηλεοπτικούς τίτλους ή πολιτικές σκοπιμότητες. Λειτουργεί με στοιχεία, αποδείξεις και νόμους.

Και στο τέλος, όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της».