Κυρανάκης: Υπαρκτός ο κίνδυνος αυξήσεων σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια λόγω πολέμου

Αυξήσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια αναμένονται τους επόμενους μήνες, εφόσον συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο υπουργός συνέδεσε ευθέως την πορεία της σύρραξης με το κόστος των μεταφορών, επισημαίνοντας τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο για τους ταξιδιώτες και την αγορά.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.03.2026) στο Action24, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, «όσες εβδομάδες διαρκούν αυτά που βλέπετε στους δέκτες σας, οι τιμές θα αυξάνονται», αποτυπώνοντας την ανησυχία της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης γεωπολιτικής αστάθειας στην ελληνική και διεθνή οικονομία.

Συγκρατημένες οι τιμές πέρυσι

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι την περασμένη χρονιά οι τιμές είχαν συγκρατηθεί, προσθέτοντας πως ανάλογη προσπάθεια θα καταβληθεί και φέτος. Ωστόσο, τόνισε ότι το περιθώριο παρέμβασης περιορίζεται όσο επιδεινώνεται η κατάσταση στην περιοχή. «Αν αυτή η σύρραξη μεγαλώσει, εμπλακούν περισσότερες χώρες και τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο, τόσο το χειρότερο για την ελληνική και τη διεθνή οικονομία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ της αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης. «Να επικρατήσει η διπλωματία, να επικρατήσει η λογική», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της πολιτικής συνεννόησης και της σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.