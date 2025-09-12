Κυβερνητικές πηγές: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί στο SAFE χώρα που απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της ΕΕ»

Με αφορμή το επίσημο αίτημα που κατέθεσε η Τουρκία στην Eυρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (11/9) ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα για την αμυντική θωράκιση της Γηραιάς Ηπείρου, μια χώρα που απειλεί με πόλεμο (casus belli) ένα κράτος - μέλος της ΕΕ.

⁠Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η επικείμενη συζήτηση αφορά στο κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία με την ΕΕ. «Tόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.



Σημειώνουν ακόμη ότι χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο κανονισμός SAFE εγκρίνεται βάσει συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα η Αθήνα δεν είχε δικαίωμα βέτο, εν τούτοις «επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο SAFE μόνο εάν πριν ολοκληρώσει διμερή συμφωνία με την ΕΕ και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών - μελών».



Εξάλλου, η Αθήνα, δια στόματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος μέλος της Ένωσης.