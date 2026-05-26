Λαμία: Αγριογούρουνο έκανε το πρωινό του... μπάνιο στην παραλία Ραχών

Μια σπάνια εικόνα αντίκρυσαν το πρωί της Τρίτης (26/5) στην παραλία Ραχών στη Λαμία, περιπατητές και λουόμενοι που είχαν βγει για το πρώτο μπάνιο της ημέρας, με ένα αγριογούρουνο να εμφανίζεται μέσα στη θάλασσα λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Το ζώο, κινούμενο με εντυπωσιακή ταχύτητα στα νερά, προκάλεσε αρχικά απορία και στη συνέχεια έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν το περιστατικό, καθώς δεν άργησαν να συνειδητοποιήσουν ότι επρόκειτο για ένα αγριογούρουνο που διέσχιζε τη θαλάσσια περιοχή.

Τα συγκεκριμένα ζώα είναι γνωστά για τις εξαιρετικές κολυμβητικές τους ικανότητες και τη μεγάλη αντοχή τους, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου διανύουν σημαντικές αποστάσεις μεταξύ ακτών.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η παρουσία τους σε παράκτιες περιοχές έχει συνδεθεί με τη δυνατότητά τους να μετακινούνται δια θαλάσσης, γεγονός που, μεταξύ άλλων, έχει συμβάλει στην εξάπλωση του είδους σε περιοχές όπως η Εύβοια, όπου καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί αγριογούρουνων.