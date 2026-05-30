Βίντεο με αγριογούρουνο να δροσίζεται στη θάλασσα της Αρκίτσας

Ένα αγριογούρουνο γριογούρουνο απόλαυσε το μπάνιο του στην παραθαλάσσια περιοχή της Αρκίτσας στη Φθιώτιδα.



Το μεγαλόσωμο θηλαστικό αποτέλεσε θέμα συζήτησης και όταν το είδαν να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα στην Αρκίτσα, σήκωσαν τα κινητά τους και το τράβηξαν.



Όσοι βρίσκονται στην παραλία δεν επιχειρούν να μπουν στη θάλασσα καθώς έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές τσούχτρες, σχολίασε μιλώντας στοlamiareport κάτοικος της περιοχής.