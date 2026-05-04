Οικογένεια αγριογούρουνων «έκλεψε την παράσταση» σε γάμο στους Θρακομακεδόνες

Μια ιδιαίτερη και απρόσμενη επίσκεψη κατεγράφη σε βίντεο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στους Θρακομακεδόνες, όταν οικογένεια αγριογούρουνων έκανε την εμφάνισή της στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Τέσσερα μεγαλόσωμα αγριογούρουνα μαζί με τα μικρά τους κινήθηκαν ήρεμα μέσα στον χώρο, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν σε εξέλιξη προετοιμασίες για γαμήλια τελετή.

Οι παρόντες παρακολούθησαν το ασυνήθιστο σκηνικό χωρίς ένταση, με τα ζώα να κινούνται ήρεμα, δημιουργώντας περισσότερο περιέργεια και έκπληξη παρά ανησυχία.

Η χρήστης που το δημοσίευσε το βίντεο σχολίασε με χιούμορ: «Έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι», δίνοντας μια πιο ανάλαφρη διάσταση στο απρόσμενο περιστατικό.