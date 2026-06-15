Ξάνθη: Η νύφη περίμενε στην εκκλησία αλλά ο γαμπρός είχε κολλήσει στο ασανσέρ - Viral το βίντεο

Από τα πιο απολαυστικά βίντεο των τελευταίων ημερών στο TikTok είναι αυτό με έναν γαμπρό στην Ξάνθη που ενώ ήταν έτοιμος για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής του, το... ασανσέρ είχε αντίθετη γνώμη και του δυσκόλεψε τη ζωή!

Κουρεμένος, ξυρισμένος, στην πένα και με το γαμπριάτικο κοστούμι στην εντέλεια, ο νεαρός ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο στολισμένο αυτοκίνητο και να φύγει για την εκκλησία. Μόνο που ο ανελκυστήρας της πολυκατοικίας είχε διαφορετική άποψη και αποφάσισε να του χαρίσει ένα τελευταίο… bachelor challenge.

Εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δύο ορόφους λίγο πριν το «η νύφη έρχεται»

Στο βίντεο που έχει κάνει πάταγο στο TikTok καθώς έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο views, φαίνεται ο γαμπρός παγιδευμένος μέσα στο ασανσέρ. Απ’ έξω, φίλοι και συγγενείς, που είχαν ήδη μαζευτεί με τραγούδια και πανηγυρική διάθεση, προσπαθούσαν να του δώσουν κουράγιο μιλώντας μαζί του από τη χαραμάδα της πόρτας.

Όσο το ρολόι πλησίαζε επικίνδυνα την ώρα της εκκλησίας, το σκηνικό γινόταν όλο και πιο σουρεαλιστικό: ο γαμπρός μέσα στο ασανσέρ, οι συγγενείς απ’ έξω και η νύφη -ευτυχώς- ακόμη εκτός πλάνου.

Έσωσε την κατάσταση η Πυροσβεστική

Αφού οι αυτοσχέδιες προσπάθειες απεγκλωβισμού δεν απέδωσαν, κλήθηκε η Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο και ανέλαβε δράση. Οι φίλοι του γαμπρού κατέγραφαν τα πάντα, με το TikTok να παίρνει φωτιά και τους χρήστες να παρακολουθούν live μία από τις πιο απρόβλεπτες «προετοιμασίες γάμου» των social media.

Ο πυροσβέστης, με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, κατάφερε να ανοίξει αμέσως το ασανσέρ και να βγάλει τον γαμπρό σώο και αβλαβή, μέσα σε χειροκροτήματα και γέλια.

Happy end με καθυστέρηση, αλλά χωρίς ακύρωση

Τελικά, ο γαμπρός βγήκε από το ασανσέρ, πήρε ανάσα, ίσιωσε το σακάκι και συνέχισε για την εκκλησία, έχοντας πλέον εξασφαλίσει ότι ο συγκεκριμένος γάμος θα μείνει αξέχαστος πριν καν αρχίσει.

Το βίντεο έχει ήδη γίνει viral, με τα σχόλια να δίνουν ρέστα. Άλλοι έγραψαν πως «ο γάμος δοκιμάστηκε από νωρίς», ενώ δεν έλειψαν κι εκείνοι που σχολίασαν πως, αν το ζευγάρι ξεπερνά τέτοια εμπόδια από την πρώτη μέρα, τότε μάλλον έχει όλες τις προδιαγραφές για έναν… σιδερένιο γάμο.