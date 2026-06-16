Ξάνθη: «Έλεγα ότι έχει πιει» - Η αντίδραση της νύφης για τον γαμπρό που κόλλησε στο ασανσέρ

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ξάνθη την ημέρα ενός γάμου, όταν ο γαμπρός εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ μαζί με πέντε φίλους του, την ώρα που η νύφη τον περίμενε στην εκκλησία.

Το συμβάν έγινε στο πατρικό σπίτι του γαμπρού, όταν οι έξι άνδρες μπήκαν σε ασανσέρ που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε όριο τα οκτώ άτομα.

Κατά την κάθοδο προς το ισόγειο, το ασανσέρ ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

«Πώς να τον πιστέψω;»

Ο γαμπρός και η νύφη μίλησαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», περιγράφοντας το απρόοπτο.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης, η επιχείρηση απεγκλωβισμού έγινε γρήγορα, ενώ η νύφη περίμενε στην άμαξα με το άλογο λίγα μέτρα από την εκκλησία.

Η Ηλέκτρα, από την πλευρά της, αποκάλυψε πως αρχικά δεν πίστεψε την εξήγηση που έλαβε για την καθυστέρηση.

«Έλεγα ότι έχει πιει και έχει πέσει κάπου και ότι ο γάμος δεν θα γίνει. Δεν τον πίστευα. Πώς να τον πιστέψω; Αυτό το ασανσέρ δεν είχε κολλήσει ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά.