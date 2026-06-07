«Απόδραση» στις παραλίες της Αττικής - Μαζική έξοδος των Αθηναίων για μια ανάσα δροσιάς
Καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, οδηγώντας χιλιάδες πολίτες στις παραλίες της Αττικής.
Με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα, Αθηναίοι και τουρίστες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί την εξόρμησή τους προς τις παραλιακές περιοχές της Αττικής.
Από το μεσημέρι και μετά, η προσέλευση κορυφώθηκε, με τις παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, Βούλα αλλά και σε Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο να γεμίζουν ασφυκτικά. Αυξημένη παραμένει και η κίνηση στους παραλιακούς οδικούς άξονες.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς ανέμους έως 2–3 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 32–33°C.
Αντίστοιχη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 31–32°C.