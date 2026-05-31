Καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες: 5 καταγεγραμμένα περιστατικά - Η «γεωγραφία» των εμφανίσεων

Όλο και πιο συχνές φαίνεται να γίνονται τα τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις καρχαριών κοντά σε ελληνικές παραλίες και λιμάνια, με βίντεο και φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της χώρας να κάνουν συνεχώς τον γύρο του διαδικτύου. Από τον Σαρωνικό Κόλπο και τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο, πολίτες καταγράφουν καρχαρίες να κινούνται σε σχετικά ρηχά νερά, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό για τις αλλαγές που παρατηρούνται στις ελληνικές θάλασσες.



Το φαινόμενο μπορεί να υπήρχε και παλαιότερα, ωστόσο σήμερα καταγράφεται πολύ πιο εύκολα λόγω των κινητών τηλεφώνων και της άμεσης διάδοσης εικόνων μέσω social media. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων καλοκαιριών και οι αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον φαίνεται πως επηρεάζουν τη μετακίνηση πολλών θαλάσσιων ειδών, οδηγώντας συχνότερα καρχαρίες κοντά στις ακτές.



Σύμφωνα με τη σελίδα καταγραφής εμφανίσεων «Sharks in Greece», μόνο μέχρι τις 15 Μαΐου είχαν ήδη καταγραφεί πέντε περιστατικά γαλάζιων καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και ο διαδραστικός χάρτης που διαθέτει η συγκεκριμένη σελίδα, μέσω του οποίου καταγράφονται εμφανίσεις καρχαριών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέσα από τον χάρτη, οι χρήστες μπορούν να δουν σε ποια περιοχή εντοπίστηκε καρχαρίας, ποιο είδος καταγράφηκε αλλά και πότε σημειώθηκε το κάθε περιστατικό.

Πηγή: Sharks In Greece - Facebook

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση καταγράφηκε στις Κεχριές Κορινθίας, όπου καρχαρίας εντοπίστηκε κοντά στην ακτή. Το σχετικό βίντεο κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media και προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την παρουσία καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες.

Οι περιοχές όπου έχουν καταγραφεί καρχαρίες

Τα τελευταία χρόνια εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως στον Σαρωνικό Κόλπο, στη Σέριφο, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική αλλά και στον Κορινθιακό Κόλπο.



Σε αρκετές περιπτώσεις οι καρχαρίες εντοπίστηκαν κοντά σε μικρά σκάφη ή μαρίνες, ενώ άλλες φορές κινήθηκαν σε σχετικά ρηχά νερά χωρίς να παρουσιάσουν επιθετική συμπεριφορά.

Ποια είδη καρχαριών υπάρχουν στην Ελλάδα

Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί περισσότερα από 35 είδη καρχαριών, αν και τα περισσότερα ζουν σε μεγάλα βάθη και σπάνια πλησιάζουν τις ακτές.



Ανάμεσα στα πιο γνωστά είδη είναι ο γλαυκοκαρχαρίας ή μπλε καρχαρίας, που συναντάται συχνά στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και μπορεί να διανύει μεγάλες αποστάσεις στη Μεσόγειο.



Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχει επίσης ο γαλέος, που θεωρείται ακίνδυνος, καθώς και ο σκυλόψαρος, ένα μικρότερο είδος που κινείται κυρίως κοντά στον βυθό.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο προσκυνητής καρχαρίας, ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια στον κόσμο, που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα δέκα μέτρα μήκος. Παρά το εντυπωσιακό του μέγεθος, τρέφεται αποκλειστικά με πλαγκτόν.



Αν και σπάνια, κατά καιρούς έχουν υπάρξει αναφορές ακόμη και για λευκούς καρχαρίες στη Μεσόγειο.

Είναι επικίνδυνες οι ελληνικές θάλασσες;

Παρά τις εικόνες που συχνά προκαλούν φόβο και γίνονται viral στο διαδίκτυο, οι επιθέσεις καρχαριών στην Ελλάδα παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.



Οι περισσότερες εμφανίσεις αφορούν καρχαρίες που κινούνται κοντά στις ακτές χωρίς να πλησιάζουν ανθρώπους, ενώ αρκετές καταγραφές γίνονται από σκάφη αρκετά μακριά από την ακτή.



Την ίδια στιγμή, η συνεχής διάδοση βίντεο και φωτογραφιών μέσω social media δημιουργεί την αίσθηση ότι το φαινόμενο είναι πολύ πιο συχνό σε σχέση με το παρελθόν.

Οι ελληνικές θάλασσες αλλάζουν

Η εικόνα της Μεσογείου φαίνεται πως αλλάζει χρόνο με τον χρόνο. Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, οι μετακινήσεις θαλάσσιων ειδών και οι συχνότερες καταγραφές καρχαριών κοντά στις ακτές δείχνουν ότι το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών.



Παρότι οι εμφανίσεις καρχαριών προκαλούν συζητήσεις και ανησυχία, οι ελληνικές παραλίες παραμένουν ασφαλείς, ενώ οι καρχαρίες εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της θαλάσσιας ζωής της Μεσογείου.