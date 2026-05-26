Νέα εμφάνιση καρχαρία στις Κεχριές Κορινθίας - Προβληματισμός για τις αυξημένες καταγραφές

Καρχαρίας εντοπίστηκε στην παραλία στις Κεχριές Κορινθίας, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο ζώο που είχε κάνει την εμφάνισή του στηνίδια περιοχή το προηγούμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένος αριθμός εμφανίσεων καρχαριών σε παραλίες της χώρας και γενικότερα στις ελληνικές θάλασσες.

Οι συχνότερες αυτές καταγραφές των τελευταίων ετών γεννούν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η παρουσία καρχαριών κοντά σε ακτές μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους λουόμενους.

Πού συναντάμε καρχαρίες στην Ελλάδα και ποια είδη υπάρχουν;

Η παρουσία των καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι σπάνια αφού στο Αιγαίο, το Ιόνιο και τα νερά της Κρήτης έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 31 είδη.

Οι λουόμενοι μπορούν να συναντήσουν από μικρόσωμα και ακίνδυνα είδη, όπως το Σκυλοψαράκι, έως και πιο μεγάλα όπως ο Καρχαρίας Προσκυνητής, που φτάνει ακόμη και τα 13 μέτρα και τρέφεται αποκλειστικά με πλαγκτόν. Υπάρχουν επίσης είδη που ζουν σε πολύ μεγάλα βάθη, όπως ο Αχινόγατος, αλλά και είδη που θυμίζουν σαλάχια, όπως οι Αγγελοκαρχαρίες (ρίνες).

Παρά τις διαφορές τους, κανένα από αυτά τα είδη δεν θεωρείται επιθετικό προς τον άνθρωπο, αφού δεν τον αναγνωρίζουν ως θήραμα.