Εικόνες από το μέλλον: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει αγριογούρουνα στη Βαρσοβία

Σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια κατοίκων και οχημάτων προκαλεί ο αυξανόμενος πληθυσμός αγριόχοιρων στη βόρεια Ευρώπη. Στη Βαρσοβία όμως επιστράτευσαν μια άκρως φουτουριστική λύση, καθώς έβαλαν τον Edward Warchocki να κυνηγάει αγριογούρουνα.

Μην πάει ο νους σας σε κάποιον επαγγελματία κυνηγό. Ο Edward Warchocki δεν αναπνέει, δεν κουράζεται και δεν φοβάται, γιατί απλά δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ με διαδικτυακή παρουσία στην Πολωνία, όπου εμφανίζεται σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο κοινό αλλά και σε βίντεο στα social media, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Το βίντεο δείχνει το ρομπότ να κινείται προς μια μικρή ομάδα αγριόχοιρων που είχαν μαζευτεί κοντά στο δρόμο, τρομάζοντας τα ζώα και αναγκάζοντάς τα να αρχίσουν να τρέχουν για να σωθούν.

Video of a humanoid robot chasing wild boars out of a Warsaw neighborhood and into the woods — and then waving goodbye — has gone viral in Poland. https://t.co/L2uJ9nwVOO pic.twitter.com/i0HDmF1Hfl — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Τα αγριογούρουνα αποτελούν γνωστό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της Βαρσοβίας και άλλων πόλεων της Πολωνίας, όπου συχνά περιπλανιούνται σε κατοικημένες γειτονιές και πολυσύχναστους δρόμους αναζητώντας τροφή.

Οι συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και ζώων δεν είναι ασυνήθιστες, αν και η συμμετοχή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ προσθέτει μια νέα και απροσδόκητη τροπή που με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι θα γίνει φυσιολογική.

Ενώ τα περισσότερα από τα ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε φάση δοκιμών ή χρησιμοποιούνται σε δομημένα περιβάλλοντα, το βίντεο από τη Βαρσοβία προσφέρει μια γεύση του πώς τέτοιες μηχανές μπορεί να αρχίσουν να εμπλέκονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.