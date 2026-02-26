Αγριογούρουνα «έκοβαν» βόλτα στη Ραφήνα - Πέρασαν τη Λεωφόρο Μαραθώνος τα ξημερώματα

Ανησυχία προκάλεσε η εμφάνιση αγριογούρουνων τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/2) στη Ραφήνα, σε ακόμη ένα περιστατικό διέλευσης άγριων ζώων από κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της Διασταύρωσης, περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα δύο αγριογούρουνα εντοπίστηκαν να κινούνται επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος του ΕΠΑΛ Ραφήνας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του irafina.gr.

Τα ζώα πέρασαν κάθετα το οδόστρωμα και απομακρύνθηκαν χωρίς να προκληθεί τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο συμβάν στην περιοχή. Στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί αγριογούρουνα και από την απέναντι πλευρά της Διασταύρωσης, στο ύψος των φαναριών προς Βγένα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη κινητικότητα άγριας πανίδας κοντά στον αστικό ιστό.

Γιατί πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με ειδικούς, η συχνότερη παρουσία αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές αποδίδεται τόσο στην αναζήτηση τροφής όσο και στη συρρίκνωση των φυσικών τους ενδιαιτημάτων.

Παράλληλα, η εμφάνισή τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, καθώς κινούνται απρόβλεπτα και συχνά σε ομάδες.

Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Σε περίπτωση που εντοπίσετε αγριογούρουνα στον δρόμο:

Μειώστε άμεσα ταχύτητα και ανάψτε προειδοποιητικά φώτα (alarm), ώστε να ειδοποιήσετε τα οχήματα που ακολουθούν.

Μην επιχειρήσετε να τα προσπεράσετε αν βρίσκονται στο οδόστρωμα. Περιμένετε να απομακρυνθούν.

Αποφύγετε απότομες κινήσεις του τιμονιού, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτροπής.

Έχετε υπόψη ότι συνήθως δεν είναι μόνο ένα ζώο – μπορεί να ακολουθούν και άλλα.

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή επικίνδυνης παρουσίας, ειδοποιήστε άμεσα την Αστυνομία ή τις αρμόδιες αρχές.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, κυρίως κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν καταγράφονται συχνότερα τέτοια περιστατικά.