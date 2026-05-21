Λαμπρός Εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ναύπλιο

Τα σοκάκια και οι κεντρικοί δρόμοι του Συνοικισμού στο Ναύπλιο πλημμύρισαν από φως, ευλάβεια και μνήμες αλησμόνητων πατρίδων. Με κάθε λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική επισημότητα, η ενορία του Νέου Βυζαντίου τίμησε και φέτος τους προστάτες της, Αγίους Ισαποστόλους Κωνσταντίνο και Ελένη, σε ένα σκηνικό κατάνυξης που καθήλωσε όσους είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν.

Την παραμονή της μεγάλης εορτής, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων χτύπησε στην καρδιά του Συνοικισμού.