Μαρμαρινός στο Λυγουριό: «Εδώ θέλω να μοιραστώ»

Το Λυγουριό δεν ήταν απλώς ο τόπος μιας συνέντευξης Τύπου. Ήταν η επιλογή ενός ανθρώπου που ξέρει πού χτίστηκε αυτό το φεστιβάλ και θέλει να το θυμάται κάθε φορά. Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, παρουσίασε ολόκληρο το πρόγραμμα της Επιδαύρου 2026 στην Αργολίδα, παρουσία του δημάρχου Επιδαύρου Τάσου Χρόνη.

Διαβάστε περισσότερα για τον Μιχαήλ Μαρμαρινό που αφηγήθηκε πώς έπεσε κάποτε στα χέρια του μια συμβολαιογραφική πράξη, βάση της οποίας κάτοικοι του Λυγουριού παραχωρούσαν τα κτήματά τους, ώστε να αρχίσουν ανασκαφές στον χώρο του Ασκληπιείου Επιδαύρου.