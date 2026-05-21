Πόρτο Χέλι: Μονάδα αφαλάτωσης δίνει λύση στο πρόβλημα νερού

Στο Δημαρχείο Ερμιονίδας, στο Κρανίδι, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού δυναμικότητας 1.000 m³/ημέρα για την υδροδότηση της περιοχής Πόρτο Χελίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας». Η σύμβαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τον Δημάρχο Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλο, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας Αριστείδη Μπίμπα.

