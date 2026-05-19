Η Νέα Επίδαυρος φορά τα γιορτινά της και μυρίζει πορτοκάλι

Κάθε χρόνο, όταν η ανοιξιάτικη Αργολίδα βγάζει τα καλύτερά της, η Νέα Επίδαυρος ανοίγει τις αγκάλες της για μια από τις πιο αγαπημένες λαϊκές γιορτές της περιοχής. Η Γιορτή Πορτοκαλιού 2026 επιστρέφει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 11:00 π.μ., με πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει μουσική, χορό, τοπικές γεύσεις και κοινοτική ζεστασιά. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι MIA Band, με ζωντανή μουσική που υπόσχεται χορό και κέφι για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, τοπικές γεύσεις με άρωμα πορτοκαλιού Αργολίδας και παραδοσιακές λιχουδιές θα στήνουν τραπέζι κοινοτικής φιλοξενίας — από εκείνα τα τραπέζια που δεν ξεχνιούνται εύκολα.

Διαβάστε περισσότερα για τον συνδυασμό γιορτής και εξόρμησης που κάνει αυτή την Κυριακή ιδανική για οικογένειες, ζευγάρια και παρέες από Αθήνα, Κόρινθο, Ναύπλιο και την ευρύτερη Αργολίδα, με αφορμή τη Γιορτή Πορτοκαλιού Νέας Επιδαύρου.